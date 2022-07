Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un transfert au Barça pour remplacer Kamara

Publié le 6 juillet 2022 à 10h30 par Dan Marciano

Après Konrad de la Fuente, l'OM tenterait de recruter une nouvelle pépite du FC Barcelone. Selon la presse espagnole, le club marseillais se serait renseigné sur la situation de Nico Gonzalez, jeune milieu de terrain formé à la Masia. Afin de progresser, le joueur ne fermerait pas la porte à un prêt la saison prochaine. L'OM pourrait être une option, mais d'autres équipes se seraient positionnées.

Le mercato est bien calme à l'OM. Le club marseillais n'a bouclé que l'arrivée d'Isaak Touré. Mais à en croire Pablo Longoria, il faudra s'attendre à du mouvement dans les prochaines semaines. « On va construire un effectif pour le coach, avec dans l'idéal deux joueurs par poste. On veut améliorer le niveau de l'effectif. Pour cela, et encore plus avec la qualification en Ligue des Champions, il faut changer entre cinq et huit joueurs au sein de l'effectif pour le renouveler et être compétitif » a annoncé le président de l'OM lors de la présentation d'Igor Tudor. L'une des priorités du dirigeant espagnol est de dénicher un joueur capable de remplacer Boubacar Kamara au milieu de terrain. Journaliste pour La Chaîne L'Equipe, Bertrand Latour a confirmé l'intérêt de l'OM pour Francis Coquelin, sous contrat avec Villarreal. Mais un autre joueur du championnat espagnol serait sur la short-list de Pablo Longoria.

Longoria tente un joli coup avec Nico Gonzalez

Comme le confirme Mundo Deportivo , l'OM aurait coché le nom de Nico Gonzalez. Agé de 20 ans, ce prometteur milieu de terrain a fait ses classes au FC Barcelone et s'est déjà mis en évidence avec l'équipe première. La saison dernière, le joueur a inscrit deux buts en Liga. En interne, il est considéré comme l'un des grands espoirs du club, mais encore un peu trop tendre pour se frayer une place de titulaire. Afin de poursuivre sa progression, Nico Gonzalez pourrait décider de partir sous la forme d'un prêt cet été. Selon Sport , l'OM se serait déjà renseigné sur sa situation et pourrait lui permettre de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Une concurrence forte dans ce dossier

Un argument de taille pour l'OM, qui va devoir faire face à une concurrence féroce dans ce dossier. A en croire Mundo Deportivo , le Bétis, Valence et la Real Sociedad se seraient positionnés dans ce dossier Nico Gonzalez. A en croire la presse espagnole, le jeune joueur ne fermerait pas la porte à un départ du FC Barcelone, conscient que la concurrence en Catalogne pourrait freiner sa progression.

