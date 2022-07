Mercato - OM : Pablo Longoria proche d’un accord pour la succession de Kamara

Foot - Mercato - OM

En fin de contrat avec le Vitesse Arnhem, Riechedly Bazoer va devoir se trouver un nouveau club cet été. Suivi de près par l’OM, l’international néerlandais serait proche d’un accord de principe. Toutefois, la décision finale de ce dossier devrait revenir à Igor Tudor, le successeur de Jorge Sampaoli.

Maintenant que Pablo Longoria a trouvé le remplaçant de Jorge Sampaoli en la personne d’Igor Tudor, il va pouvoir se concentrer sur le mercato de l’OM et notamment sur le successeur de Boubacar Kamara. Riechedly Bazoer est l’une des pistes du président olympien, lui qui est libre depuis la fin de son contrat avec le Vitesse Arnhem.

Et même s’il semblait se rapprocher de l’Allemagne, Riechedly Bazoer pourrait bien finir à l’OM. D’après les informations de Get French Football News , Pablo Longoria serait proche de trouver un accord de principe avec Bazoer. Cependant, le départ de Jorge Sampaoli pourrait bien changer la donne…

Exclusive | Marseille are close to reaching an agreement in principle to sign Dutch international midfielder Riechedly Bazoer (25), although new manager Igor Tudor will have a say on whether the transfer is confirmed in the coming days.https://t.co/jUIMM8HSFn