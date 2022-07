Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit de gros avertissements pour Dries Mertens

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Napoli, Dries Mertens est actuellement libre de tout contrat. Conscient de la situation de l'attaquant belge, l'OM serait à l'affût, prêt à boucler un nouveau transfert XXL à 0€. Toutefois, comme l'ont annoncé Cristiano Giuntoli et Luciano Spalletti, Naples n'a pas du tout abandonné l'idée de prolonger Dries Mertens.

Alors que son contrat avec le Napoli est arrivé à terme le 30 juin, Dries Mertens n'a pas réussi à s'entendre avec la direction des Azzurri . Ainsi, l'international belge - qui n'a pas trouvé d'accord avec un autre club non plus - est actuellement libre. Une information qui n'aurait pas échappée à l'OM de Pablo Longoria. En effet, le club emmené par Igor Tudor verrait d'un très bon oeil l'idée de recruter Dries Mertens gratuitement cet été. Toutefois, le Napoli est loin d'avoir rendu les armes pour l'attaquant de 35 ans.

Présent en conférence de presse ce samedi, Cristiano Giutoli a fait clairement savoir qu'il continuait d'essayer de prolonger Dries Mertens. « Nous parlons toujours à Mertens et il y a une relation extraordinaire entre Dries et le président. Ils ont longuement parlé et Aurelio leur a fait part d'une offre de près de 5 millions d'euros bruts, 2,5M€ sur deux ans, qui a été refusée », a précisé le directeur sportif de Naples dans des propos rapportés par Sky Sport .

Dans la foulée, Luciano Spalletti s'est également prononcé sur le cas Dries Mertens en conférence de presse. « Kalidou Koulibaly ? Je sais où cela va nous mener si nous parlons déjà du marché, Koulibaly, Mertens et Fabian étant les noms les plus évoqués. S'ils sont sereins et motivés, Naples peut aller jouer des matchs très importants, comme la saison dernière » , a confié l'entraineur du Napoli, avant d'affirmer sa volonté de prolonger Dries Mertens.

