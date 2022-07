Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos devra lâcher 23M€ pour sa nouvelle piste

Publié le 19 juillet à 17h00 par Quentin Guiton

Après avoir recruté Vitinha au milieu et probablement bientôt Renato Sanches (Lille), le PSG s’intéresserait aussi à une jeune pépite de Premier League : Carney Chukwuemeka (Aston Villa). Déjà convoité par le FC Barcelone, Newcastle et Dortmund, le jeune anglais de 18 ans serait aussi dans le viseur de Liverpool. Et les prétendants seraient désormais fixés sur la position d’Aston Villa…

La grande révolution du PSG commence assez bien. Dans leur nouvelle politique de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel, les Parisiens ont déjà recruté l’attaquant Hugo Ekitike (20 ans) en provenance de Reims et Vitinha (22 ans) du FC Porto. Le milieu portugais de Lille Renato Sanches (24 ans) devrait même les suivre prochainement. Mais le PSG ne veut pas s’arrêter là au milieu de terrain. En effet, Luis Campos suivrait avec attention Carney Chukwuemeka, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Aston Villa.

Le PSG est fixé pour Chukwuemeka

Et le PSG serait enfin fixé pour le jeune anglais de 18 ans. GOAL révèle ce mardi la position d’Aston Villa sur ce dossier. Ainsi, Carney Chukwuemeka serait disponible pour environ 23M€ cet été.

