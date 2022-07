Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez vient de boucler une prolongation XXL

Publié le 23 juillet à 12h30 par Pierrick Levallet

Recruté pour 50M€ en 2019, Eder Militão s’est parfaitement imposé dans la charnière centrale du Real Madrid. Le Brésilien a su saisir sa chance après les départs de Raphaël Varane et de Sergio Ramos. Désormais titulaire indiscutable dans la charnière de Carlo Ancelotti, le joueur de 24 ans devrait rester au Real Madrid pour de longues années. En effet, Eder Militão viendrait tout juste de parapher un nouveau contrat sur le long terme avec le club madrilène.

Arrivé en 2019 contre un chèque de 50M€, Eder Militão avait de grandes choses à prouver au Real Madrid. Considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération, le Brésilien a gravi les échelons progressivement. Et la saison dernière, le défenseur de 24 ans a parfaitement su saisir sa chance après les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Eder Militão s’est rapidement imposé comme un élément essentiel de la charnière centrale du Real Madrid aux côtés de David Alaba. L’ancien du FC Porto aurait d’ailleurs convaincu les dirigeants madrilènes grâce à ses prestations et devrait rester dans la capitale espagnole pendant encore de longues années.

Eder Militão a prolongé avec le Real Madrid

Selon les informations de MARCA , Eder Militão aurait prolongé son contrat avec le Real Madrid. Alors que son engagement courait déjà jusqu’en juin 2025, le défenseur central brésilien serait désormais lié jusqu’en 2028 avec le club madrilène. D’ailleurs, les Merengue n’auraient pas lésiné sur les moyens pour bloquer le joueur de 24 ans, considéré comme l’un des meilleurs à son poste la saison dernière.

Une énorme clause libératoire instaurée et une belle revalorisation salariale à la clé

À en croire le média espagnol, le Real Madrid aurait instauré une clause libératoire de 500M€ dans le nouveau contrat d’Eder Militão. Une belle revalorisation salariale attendrait également le Brésilien, qui aurait doublé ses émoluments. Alors qu’il touchait 3,5M€ par an, presque 4 avec les bonus, l’international auriverde devrait désormais percevoir 7M€ par saison, sans compter les bonus. Sa prolongation devrait être officialisée après la tourné de pré-saison de la Casa Blanca . Le Real Madrid aurait ainsi blindé le contrat de son joueur afin de repousser ses prétendants.

