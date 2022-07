Foot - Mercato - OM

OM : Après Clauss, une arrivée de Fofana ? La réponse

Publié le 24 juillet à 14h10 par Thibault Morlain

Ça s’est accéléré sur le mercato pour l’OM. Pablo Longoria a notamment été pioché au RC Lens en recrutant Jonathan Clauss au RC Lens, meilleur arrière droit de la dernière saison en Ligue 1. Et si un autre Lensois débarquait à Marseille ? Le nom de Seko Fofana revient souvent sur la Canebière…

Déjà 6 nouveaux joueurs pour l’OM durant cette intersaison. Mais Pablo Longoria ne compterait pas s’arrêter là. Le président phocéen veut encore amener du sang neuf au sein de l’effectif d’Igor Tudor. Et encore une fois, une solution pourrait se trouver au RC Lens alors que Jonathan Clauss a déjà rejoint l’OM en provenance des Sang et Or cet été.

Un intérêt pour Seko Fofana

Depuis plusieurs mois, le nom de Seko Fofana est évoqué à l’OM. Au sortir d’une grosse saison avec le RC Lens, le milieu de terrain ivoirien intéresserait Pablo Longoria. Et ces dernières heures, les rumeurs sont reparties de plus belle concernant Fofana. Certains annonçaient ainsi des discussions entre l’OM et le capitaine du RC Lens.

Tu devrais pas avoir si chaud, y’a aucune raison 😋. ❌ https://t.co/Nnfy5rnFZp — Sébastien Denis (@sebnonda) July 23, 2022

Rien entre l’OM et Fofana