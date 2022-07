Foot - Mercato - OM

Longoria crée la surprise avec ce transfert, c’est déjà validé

Publié le 26 juillet à 01h00 par Arthur Montagne

Recrue surprise du mercato de l'OM, le transfert de Luis Suarez a largement été commenté. Il faut dire que l'attaquant colombien, recruté pour 10M€ en provenance de Grenade, relégué en Ligue 2, est méconnu du grand public. Mais visiblement, le club phocéen n'a pas réalisé une mauvaise affaire avec Luis Suarez.

Cet été, Pablo Longoria fait honneur à sa réputation et ne chôme pas sur le mercato puisqu'il a déjà bouclé de nombreux transferts sur le mercato. A l'image de celui de Luis Suarez qui a surpris tout le monde compte tenu du fait que le nom du Colombien n'avait pas circulé dans les médias. Néanmoins, l'OM a peut-être réalisé un joli coup avec l'attaquant colombien.

Luis Suarez, le profil parfait pour l'OM ?

Ainsi, dans les colonnes de La Provence , un journaliste suiveur du Séville FC, qui a pu voir évoluer Luis Suarez en Liga, donne son avis sur le nouvel attaquant de l'OM. « Il a été bon ces dernières saisons, c’est un gros travailleur. Sa frappe est très précise à courte et moyenne distance. Il utilise principalement des dribbles courts pour éliminer ses adversaires et les laisse facilement derrière lui. Il possède une bonne technique individuelle, ce qui lui permet de jouer dos au but, mais il a surtout de l’appétit pour le jeu en profondeur. Il anticipe bien et a de l’intuition. Il peut jouer seul devant, à deux ou sur les côtés », explique-t-il.

Luis Suarez : « 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐬 𝐞𝐭 𝐚̂𝐦𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐚̀ 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐢𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 ! » 🎙Interview complète 👉 https://t.co/XYDrRPXemK pic.twitter.com/6fI3yIAyi9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 23, 2022

«Je ne pense pas que ce soit une mauvaise affaire»