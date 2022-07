Foot - Mercato - PSG

PSG : Coup de tonnerre pour le mercato de Campos

Publié le 27 juillet à 10h45 par Arthur Montagne

Toujours décidé à renforcer sa charnière centrale malgré le transfert de Nordi Mukiele, le PSG continue d'espérer l'arrivée de Milan Skriniar. Mais alors que certains médias annoncent une réunion cruciale pour le transfert de l'international slovaque, La Gazzetta dello Sport jette un énorme froid sur ce dossier.

Après avoir bouclé les arrivées de Vitinha et Hugo Ekitike, le PSG a officialisé le transfert de Nordi Mukiele mardi soir. Le polyvalent défenseur français a débarqué en provenance du RB Leipzig pour environ 10M€, mais cela n'empêche pas le club de la capitale de poursuivre ses recherches sur le mercato en vue de recruter un défenseur central. Et d'après SportItalia , Nasser Al-Khelaïfi se serait même rendu à Londres afin de rencontrer un intermédiaire envoyé par l’Inter Milan pour le transfert de Milan Skriniar.

Aucune réunion pour le transfert de Skriniar ?

Il faut dire que le défenseur slovaque est la priorité de Luis Campos depuis le début du mercato, mais le PSG et l'Inter Milan peinent à trouver un terrain d'entente, le club lombard réclamant 70M€ pour la dernière année du contrat de Milan Skriniar. Une somme les Parisiens refusent d'aligner. Et La Gazzetta dello Sport jette un gros froid annonçant qu'aucun rendez-vous n'est prévu entre les deux clubs ce mercredi. Le PSG n'aurait même plus donné de nouvelles à l'Inter Milan depuis trois semaines.

