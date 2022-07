Foot - Mercato - OM

OM : Le départ de Sampaoli fait une première victime

Publié le 29 juillet 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

Le 1er juillet dernier, l’OM a fait une annonce tonitruante, officialisant son divorce avec Jorge Sampaoli. Cela n’était pas prévu, mais l’Argentin a décidé de claquer la porte. Un départ qui n’est pas sans conséquence au sein de l’effectif actuel d’Igor Tudor. En effet, Luan Peres, recrue made in Sampaoli, va s’en aller et quitter l’OM.

Entre l’OM et Jorge Sampaoli, c’est donc terminé. Après un an et demi sur le banc phocéen, l’Argentin a décidé de s’en aller, mécontent du recrutement opéré par Pablo Longoria cet été. Pablo Longoria a donc du partir en quête d’un nouvel entraîneur et c’est Igor Tudor qui a été nommé à la tête de l’OM. Mais ce départ de Sampaoli va en appeler d’autres, dont celui de Luan Peres.

Mercato - OM : La réaction du vestiaire de l’OM au départ de Sampaoli https://t.co/hXwJ4Pbksh pic.twitter.com/QjQgkHsenF — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Une recrue made in Sampaoli

L’été dernier, c’est Jorge Sampaoli qui avait poussé pour recruter Luan Peres. Il faut dire que l’ex-entraîneur de l’OM connaissait très bien le Brésilien pour l’avoir eu sous ses ordres à Santos. Ils se sont donc retrouvés sur la Canebière et avec son profil, Luan Peres entrait parfaitement dans le système de Sampaoli.

Luan Peres va imiter Sampaoli

Mais Sampaoli est désormais parti de l’OM et Luan Peres va prochainement en faire de même. En effet, tous les feux sont visiblement au vert pour le transfert du Brésilien vers Fenerbahce. Tout serait quasiment bouclé pour cette opération qui pourrait rapporter aux alentours de 5M€ à l’OM.