PSG : Une première réponse tombe pour le retour de Messi au Barça

Publié le 29 juillet 2022 à 22h30 par Bernard Colas mis à jour le 29 juillet 2022 à 22h41

Depuis quelques jours, le FC Barcelone multiplie les appels du pied en direction de Lionel Messi. D’après la presse catalane, Xavi aurait informé ses dirigeants qu’il voulait voir l’attaquant argentin revenir du côté du Camp Nou une fois son contrat avec le PSG terminé. Cependant, le club culé va devoir travailler dur s’il veut parvenir à ses fins, puisque les relations sont désormais froides entre les deux parties.

Le FC Barcelone n’a pas tiré un trait sur Lionel Messi. Une année après son départ au PSG, l’attaquant argentin serait dans le collimateur de Xavi en vue du prochain mercato estival. L’entraîneur blaugrana aurait en effet informé Joan Laporta qu’il souhaitait voir Messi débarquer à l’issue de son contrat avec le PSG, soit à partir du 1er juillet 2023. Le président du Barça ne verrait pas d’un mauvais œil le retour de La Pulga , lui qui avait promis à son retour chez les Blaugrana qu’il parviendra à renouveler son bail. Cependant, le club culé devra travailler dur s’il veut rapatrier Lionel Messi, avec qui une rupture s’est créée l’année dernière.

« Il est clair que la carrière de Leo au Barça ne s'est pas terminée comme nous l'aurions tous souhaité »

En effet, le média catalan ARA confirme ce vendredi que Lionel Messi et le FC Barcelone sont brouillés. Depuis le départ du septuple Ballon d’Or, il n’y a eu aucun rapprochement entre le club et son ancienne star selon des sources en provenance des deux camps. De quoi expliquer les récentes sorties de Joan Laporta, ouvrant publiquement les portes du Barça à Lionel Messi. « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi », lançait le week-end dernier président du club blaugrana à ESPN , avant d’en rajouter une couche ces dernières heures. « Il est clair que la carrière de Leo au Barça ne s'est pas terminée comme nous l'aurions tous souhaité. Je me sens en partie responsable de cette situation. Mais, je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration (le retour de Messi, ndlr) une réalité. Nous avons une dette morale claire envers lui et j'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains », a répété Joan Laporta, dans des propos relayés par AS .

Le clan Messi dubitatif en observant le mercato du Barça

Un premier geste de la part de Joan Laporta qui ne devra pas être le dernier s’il souhaite se rabibocher avec Lionel Messi, car comme l’explique ARA , l’Argentin a toujours en travers de la gorge sa sortie par la petite porte. L’entourage de Messi reconnaît que les circonstances de son départ ont frustré le principal intéressé, qui n’a pas pu faire ses adieux au public catalan. Un an après, le clan Messi affiche également son incompréhension en observant de loin le mercato réalisé par le club. L’été dernier, le FC Barcelone n’avait pas pu prolonger Lionel Messi en raison de ses problèmes financiers, mais aujourd’hui, Joan Laporta agit librement sur le marché, et avec la manière. Les Blaugrana ont déjà dépensé entre 160 et 170M€ pour s’attacher les services de Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Koundé, ce qui ne manque pas de faire réagir le camp argentin. Pour l'heure, aucune décision n'aurait encore été prise par le joueur de 35 ans selon la presse espagnole, alors que le PSG envisagerait de son côté une prolongation.

Laporta va devoir être persuasif

Si le Barça se montre habile en multipliant les montages financiers afin de se bâtir un nouvel effectif compétitif, les agissements de Joan Laporta sont forcément maladroits à l’égard de Leo Messi, convaincu jusqu’à la dernière minute en août 2021 de pouvoir apposer sa signature sur un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Malgré ce mercato XXL, personne n’a en tout cas oublié Lionel Messi du côté du Camp Nou, mais le chemin est encore long avant d'imaginer l’Argentin évoluer à nouveau sous le maillot blaugrana.