PSG : Les vérités de Marquinhos sur le transfert de Galtier

Publié le 30 juillet 2022 à 19h15 par Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi a bouclé le transfert de Christophe Galtier, arrivé de l'OGC Nice. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Marquinhos - le capitaine du PSG - s'est prononcé sur l'arrivée de son nouvel entraineur et sur son apport à Paris.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2023, Mauricio Pochettino a été remercié par Nasser Al-Khelaïfi. Pour remplacer le technicien argentin, le président du PSG a décidé de miser sur Christophe Galtier, transféré depuis l'OGC Nice.

«Le coach nous a montré cet aspect humain, un schéma de jeu différent »

Présent en conférence de presse d'avant-match ce samedi après-midi (Trophée des Champions contre le FC Nantes ce dimanche soir), Marquinhos s'est livré sur l'arrivée de Christophe Galtier. « Je me concentre sur les bonnes choses. Le coach (Christophe Galtier) nous a montré cet aspect humain, un schéma de jeu différent » , a confié le capitaine du PSG avant d'ajouter.

«Ce sont de bonnes choses qui vont nous apporter cette saison»