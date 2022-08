Foot - PSG

PSG : En pleine polémique avec Neymar, Mbappé reçoit un message

Publié le 15 août 2022 à 17h10 par Arthur Montagne

Alors qu'il se retrouve déjà au cœur d'une polémique après son premier match de la saison, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de Thierry Henry. L'ancien attaquant de l'équipe de France rappelle l'importance du crack de Bondy et regrette que le PSG génère toujours autant de critiques.

Le retour à la compétition pour Kylian Mbappé, qui disputait son premier match de la saison contre Montpellier samedi, n'a pas été de tout repos. Après avoir manqué un penalty, l'attaquant français voulait tirer le second, finalement transformé par Neymar, ce qui a grandement fait parler. Tout comme l'attitude du crack de Bondy qui a semblé très désinvolte, voire parfois agacé. Mais Thierry Henry mont au créneau pour l'attaquant du PSG.

Henry monte au créneau pour Mbappé

« Trouver sa place ? Non. C'est sa place, il va devoir bien sûr le montrer comme il le montre depuis le début, mais il n'a rien à prouver à personne sur ce genre de question, il est à sa place ! Maintenant, il faut jouer. Comment le coach va trouver quelque chose pour faire jouer les trois ensemble, qu'ils soient contents ? Bonne chance. Au PSG, il y a toujours un débat, toujours un problème... Ils ont gagné 5-2, on parle de Mbappé. L'année dernière, c'était Neymar et ce sera toujours comme ça, c'est le PSG », assure-t-il au micro de Prime Video

Galtier n'est pas inquiet