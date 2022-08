Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Anecdote insolite sur le mercato de Longoria

Publié le 20 août 2022 à 02h00 par La rédaction

Fraichement recruté par l’OM en provenance de Manchester City pour remplacer numériquement Pol Lirola, Issa Kaboré ne débarque pas en terrain totalement inconnu au sein du club phocéen. En effet, le jeune latéral droit burkinabé a été en partie influencé par son cousin, ancien joueur de l’OM.

Après le retour de prêt de Samuel Gigot ainsi que les recrutements d’Isaak Touré, Christopher Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares, Jordan Veretout et Alexis Sanchez, l’OM vient donc d’enregistrer son 10e renfort du mercato estival avec Issa Kaboré. Arrivé en provenance de Manchester City sous la forme d’un prêt avec option d’achat (20M€), le jeune latéral droit de 21 ans affiche déjà de solides ambitions pour ce nouveau challenge.

Kaboré vise haut avec l’OM

« Mon objectif pour l'équipe, c'est de finir champions et d'aller le plus loin possible en Ligue des champions. Il y a trois ans, quand j’allais dans les salles de sport, je mettais l’hymne de la Ligue des Champions pour me motiver. Mon objectif personnel ? Jouer le plus de matches et aider l'équipe à atteindre le plus haut niveau », a indiqué Kaboré dans son premier entretien accordé au site officiel de l’OM. Et il faut dire que l’international burkinabé avait déjà ses connexions au club…

L’OM, une histoire de famille chez les Kaboré

En effet, il n’est autre que le cousin de Charles Kaboré, joueur de l’OM entre 2008 et 2013, et il lâche une anecdote amusante à ce sujet : « L'Olympique de Marseille représente un très grand club pour moi. Quand j'étais petit, tonton Charlie (Charles Kaboré) nous montrait les photos et nous donnait des ballons pour jouer, donc on ne connaissait que l'OM. Ça me fait réellement plaisir, c'est un rêve qui se réalise. On allait dans les cybers pour regarder les matchs de l’OM », poursuit Issa Kaboré. Une transmission de passion qui a donc fait les affaires de Pablo Longoria sur le mercato.

