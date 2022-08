Foot - Mercato - OM

La dernière recrue justifie son choix et dévoile ses ambitions

Publié le 18 août 2022 à 23h35 par Jules Kutos-Bertin

A la recherche d’une doublure à Jonathan Clauss pour remplacer Pol Lirola, l’OM a bouclé l’arrivée d’Issa Kaboré. Le latéral droit burkinabé arrive en prêt de Manchester City avec une option d’achat fixée à 20M€. Tout juste arrivé, la nouvelle recrue olympienne a confié ses premières impressions et a annoncé ses ambitions.

Le mercato de l’OM continue de battre son plein. A deux semaines de la fermeture du marché des transferts, Pablo Longoria finalise ses dossiers pour offrir à Igor Tudor l’effectif le plus compétitif possible. Avec déjà neuf recrues, le président de l’OM a quasiment atteint le total de l’été dernier (10 renforts). Plusieurs gros coups ont été réalisés, dont Jonathan Clauss, l’ancien piston droit du RC Lens. Et avec le départ de Pol Lirola, l’OM a voulu boucler l’arrivée d’un autre joueur à ce poste.

Issa Kaboré, doublure de Jonathan Clauss

Après des négociations menées en toute discrétion, l’OM a bouclé l’arrivée d’Issa Kaboré. Le défenseur prêté à l’ESTAC la saison dernière arrive en prêt de Manchester City. L’opération comporte une option d’achat fixée à 20M€, un montant considérable mais qui pourrait permettre à l’OM de s’éviter une situation similaire à celle de William Saliba. A peine arrivé à Marseille, l’international burkibabé a confié ses premières impressions.

« C'est un rêve qui se réalise »

« L'Olympique de Marseille représente un très grand club pour moi. Quand j'étais petit, tonton Charlie (Charles Kaboré) nous montrait les photos et nous donnait des ballons pour jouer, donc on ne connaissait que l'OM. Ça me fait réellement plaisir, c'est un rêve qui se réalise. On allait dans les cybers pour regarder les matchs de l’OM », assure Issa Kaboré dans un entretien accordé aux médias du club.

🎙 « 𝗔𝗶𝗱𝗲𝗿 𝗹’𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗮̀ 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗶𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗵𝗮𝘂𝘁 ! » 𝗜𝘀𝘀𝗮 𝗞𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲́ se livre sur son arrivée et ses ambitions sous ses nouvelles couleurs 🔵⚪️L’interview complète 👉 https://t.co/Yhz2NKPbio 🤝 @Sorare pic.twitter.com/nTLJDJ2eku — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 18, 2022

« Mon objectif pour l'équipe, c'est de finir champions »