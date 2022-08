Foot - Mercato

Milik, Bernardo Silva, Rabiot… Toutes les infos mercato du 18 août

Publié le 18 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

L'OM pousse Milik vers la sortie et réclame 20M€

Arkadiusz Milik et l'OM, c'est bientôt la fin ? Selon les révélations de L'EQUIPE , la direction de l'OM envisage de vendre le buteur polonais et souhaiterait en récupérer 20M€. Son profil a été proposé à la Juventus qui a privilégié l'option Memphis Depay, tandis que le Borussia Dortmund et le FC Valence se sont également manifestés pour Milik. De son côté, l'ancien joueur de Naples n'envisage pas de quitter l'OM où il se sent bien.



EXCLU : Le PSG a dégainé 80 M€ pour Bernardo Silva !

Selon nos informations, l’état-major du PSG a pris contact officiellement avec ses homologues de Manchester City afin de signifier son vif intérêt pour Bernardo Silva. Et une première proposition concrète, à hauteur de 80 millions d’euros, a été formulée par le PSG aux Citizens pour leur milieu offensif portugais. Une offre refusée par le club anglais, mais Bernardo Silva n'est pas totalement fermé à l'idée d'un départ.



PSG : Le départ de Paredes anéanti par Rabiot ?

Tuttosport révèle que la vente d'Adrien Rabiot à Manchester United aurait pu apporter entre 20 et 25M€ dans les caisses de la Juventus, qui aurait également économisé un salaire de 7,5M€ net et aurait surtout pu libérer une place au milieu de terrain. Une place qui devait revenir à Leandro Paredes. Mais selon le quotidien italien, cet échec ruinerait les chances de voir le joueur du PSG débarquer à la Juve.



