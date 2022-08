Foot - PSG

PSG : Mbappé-Neymar, les dessous de leur clash

Publié le 18 août 2022 à 18h00 par La rédaction

Alors que des tensions ont l’air d’apparaître entre Neymar et Kylian Mbappé, ce dernier ne vit pas le meilleur début de saison de sa carrière. Le numéro 7 du PSG a semblé agacé samedi dernier lors de la victoire face à Montpellier, et le malaise entre les deux joueurs serait plus profond que prévu.

Kylian Mbappé ne vit pas le meilleur début de saison de sa carrière avec le PSG. Frustré tout le long de la rencontre samedi dernier lors de la victoire face à Montpellier, l’attaquant français avait même raté un penalty durant le match. Mais un autre problème hante l’ancien joueur de l’AS Monaco, sa relation avec Neymar se serait détériorée et l’attaquant se serait même accroché avec plusieurs de ses partenaires dans le vestiaire.

PSG : Le vestiaire agacé par le nouveau Kylian Mbappé ? https://t.co/jSzCnkZslz pic.twitter.com/VQ3fXGo3g7 — le10sport (@le10sport) August 18, 2022

Le vestiaire en froid avec Mbappé ?

Alors que des tensions apparaissent entre Neymar et Kylian Mbappé, le froid se prolongerait même jusque dans le vestiaire. Selon certaines informations du média brésilien UOL Esporte , la relation entre l’attaquant français et le vestiaire du PSG ne serait pas très bonne non plus. La plupart des partenaires de l’ancien joueur de Monaco le comparent à un « enfant gâté » au comportement « insupportable » depuis sa prolongation en mai dernier.

Mbappé n’a pas aimé le comportement de Neymar samedi dernier

Tandis que la relation entre Neymar et Kylian Mbappé est au plus bas, ESPN explique les dessous de ce clash. En effet, selon le média américain, l’attaquant français n’aurait pas apprécié la façon dont le Brésilien a pris le ballon au moment du deuxième penalty. Ce geste aurait notamment bouleversé l’ancien joueur de Monaco, même si ce n’était pas la seule chose qui lui tracassait l’esprit. Le Français aurait eu quelques problèmes hors du terrain quelques jours avant la rencontre face à Montpellier, ce qui aurait eu un impact sur son humeur durant le match.

Neymar agacé du traitement de faveur envers Mbappé