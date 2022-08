Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé… Le meilleur sur penalty, c’est Ramos

Publié le 18 août 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Depuis le week-end dernier et la rencontre de Ligue 1 face à Montpellier, une polémique a éclaté au PSG. La raison ? L’identité du tireur de penalty. Cela a notamment chauffé entre Kylian Mbappé et Neymar, alors que le Français semble pourtant être le numéro 1 dans cette hiérarchie. Mais Mbappé a raté le sien contre le MHSC quand Neymar a lui converti le sien. Il n’en fallait pas plus pour générer un nouveau penaltygate au PSG. Qui doit alors se charger de cette tâche ? Et si la réponse se nommait finalement… Sergio Ramos ?

Kylian Mbappé

Aujourd’hui, c’est donc Kylian Mbappé qui serait le numéro 1 dans la hiérarchie des tireurs de penalty au PSG. Toutefois, le Français l’a encore montré face à Montpellier, il rate souvent. Cela lui était d’ailleurs également arrivé dans un moment important, lors d’un tir au but décisif face à la Suisse à l’Euro qui avait alors précipité l’élimination de l’équipe de France dès les huitièmes de finale de la compétition. Bien que Mbappé souhaite prendre en charge les penaltys, encore plus depuis sa prolongation et son rôle affirmé de leader au PSG, il n’est pas forcément en réussite dans cet exercice. ESPN a d’ailleurs fait les comptes. Kylian Mbappé en a converti 20 sur 25, soit un taux de réussite de 80%.

Just give them to Ramos 😉 pic.twitter.com/uF4wJVzfEl — ESPN FC (@ESPNFC) August 17, 2022

Neymar

Neymar fait lui partie des meilleurs dans cet exercice. Avec sa course d’élan si particulière, le Brésilien arrive très souvent à tromper le gardien adverse. Le numéro 10 du PSG est ainsi redoutable sur penalty et les chiffres ne mentent pas, Neymar a un meilleur taux de réussite que Kylian Mbappé. Ainsi, depuis 2015, que ce soit en sélection ou en clubs, le Brésilien a tenté 62 penaltys pour 52 marqués, soit 84% de réussite.

Lionel Messi

Quid de Lionel Messi ? L’Argentin avait lui l’habitude de les tirer avec le FC Barcelone. Mais en Catalogne, le septuple Ballon d’Or avait également la fâcheuse habitude de rater plusieurs fois à 11 mètres. Là encore, cela se confirme statistiquement. Comme le rapporte ESPN , Messi n’est qu’à 75% de réussite sur penalty avec 59 tentés pour 44 convertis.

Sergio Ramos

Mais au PSG, aujourd’hui, le meilleur sur penalty se nomme bel et bien Sergio Ramos. Que ce soit avec la sélection espagnole ou avec le Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le défenseur central marquait très souvent et ratait peu dans ce un contre un avec le gardien adverse. 32 tentés, 28 marqués, 88% de taux de réussite, voilà donc les chiffres de Sergio Ramos sur penalty. Et si c’était lui qui devait être le numéro 1 au PSG dans cet exercice ?