PSG : Kylian Mbappé se fait clasher par un proche de Neymar

Publié le 17 août 2022 à 13h30 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé s’était attiré les foudres des Sud-Américains il y a quelques mois en critiquant le niveau des nations locales, le sélectionneur du Brésil, Tite, s’est permis de lui répondre. Il ne s’est pas gêné pour remettre en place l’attaquant du Paris Saint-Germain et s’est permis de critiquer certaines rencontres des nations européennes.

C'est un fait, la saison ne fait que commencer mais Kylian Mbappé ne vit pas la période la plus heureuse de sa carrière. Samedi soir, l'attaquant français du PSG a semblé passablement agacé, et notamment lorsque Neymar s'est emparé du ballon pour tirer le deuxième penalty obtenu par son équipe. Une attitude qui fait beaucoup parler, mais le cas Mbappé fait également réagir au Brésil pour une autre raison...

« On joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps »

Dans une interview il y a quelques mois, Kylian Mbappé critiquait le niveau des nations sud-américaines et ajoutait que ces équipes-là n’arrivaient jamais au niveau à la Coupe du Monde. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des Nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné », avait lâché l'attaquant du PSG.

« Pardon, nous n'avons pas l'Azerbaïdjan contre qui jouer »

Trois mois après les déclarations de Kylian Mbappé, le sélectionneur du Brésil, Tite, a voulu répondre à l’attaquant français. Le sélectionneur du Brésil s’est notamment permis de critiquer certaines rencontres des nations européennes. « Pour moi, la coupe à laquelle Mbappé fait référence (la Coupe du monde) ne concerne pas les éliminatoires. Peut-être qu'il parle de ces affrontements de la Ligue des Nations ou des matches amicaux européens, mais pas des éliminatoires (sud-américaines). Pardon, nous n'avons pas l'Azerbaïdjan contre qui jouer. Ici, il n'y a personne pour vous apporter de l’eau.»

« Je suis sûr que Mbappé ne connaît pas cette difficulté »