PSG : Ce journaliste balance sur Mbappé, Neymar et Galtier…

Publié le 21 août 2022 à 19h15 par Alexis Bernard

Après l’épisode du « pénalty gate », le PSG ne semble pas avoir totalement réglé le souci entre Kylian Mbappé et Neymar. Invité à s’exprimer sur le sujet des tensions à Paris, un journaliste français apporte des éléments qui laissent craindre le pire pour la suite… Voici ses révélations.

Le PSG réalise un sans-faute cette saison. Un trophée des champions remportée haut la main contre le FC Nantes (4-0) et deux victoires cinglantes pour ses deux premiers matchs en Ligue 1 (5-0 contre Clermont, 2-5 contre Montpellier). Ce dimanche, face au LOSC, ce sera le premier vrai test de la bande à Lionel Messi. Mais en toile de fond, il y a aussi le retour sur le terrain du duo Neymar/Mbappé. Leur dernière sortie, à Montpellier, s’est soldé par une nouvelle polémique. Le fameux « Pénalty gate », qui a opposé Neymar et Mbappé. Après avoir raté une première tentative, Mbappé a souhaité tirer le second mais Neymar a pris ses responsabilités. L’agacement du Français a fait couler beaucoup d’encre…

Pour Galtier, tout est réglé

Au sortir de ce match, et des événements associés, le PSG s’est mis en ordre de marche pour tenter d’éteindre le feu. En conférence de presse, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a apaisé les tensions : « Aucun malaise, aucun problème. Bien sûr, nous avons immédiatement eu une réunion le lendemain et nous nous sommes dit ce que nous devions dire. Il n’y a donc aucun sentiment d’incongruité, et je le confirme du fond du cœur ». Pour autant, difficile de ne pas voir les tensions lorsque Neymar a liké des tweets critiquant Mbappé…

🗣️ "Si ce n'est pas Kylian Mbappé qui tire le prochain pénalty, c'est la guerre nucléaire."@PhilSANFOURCHE dans #OnRefaitLeMatch 🎙#LOSCPSG pic.twitter.com/JPhfhqI69L — RTLSport (@RTLFoot) August 21, 2022

« Si ce n'est pas Mbappé qui tire le prochain pénalty, c'est la guerre nucléaire »