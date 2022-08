Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Naples relance une ancienne piste

Publié le 21 août 2022 à 23h30 par La rédaction

Alors que le Napoli souhaite faire de Keylor Navas son numéro un, les discussions avec le Paris Saint-Germain durent depuis plusieurs semaines. Dans le but de s’assurer le recrutement d’un gardien, Naples aurait relancé la piste de Kepa Arrizabalaga. Totalement dans l’ombre à Chelsea depuis l’arrivée d’Édouard Mendy, le gardien espagnol espère vite retrouver un point de chute pour se relancer. Ce retour dans le dossier Kepa pourrait être un coup de pression pour Keylor Navas et le PSG.

Relégué à la place gardien numéro 2 depuis l’arrivée de Christophe Galtiersur, Keylor Navas souhaite donc quitter le Paris Saint-Germain. Naples est fortement intéressé par le Costaricain, mais les discussions entre le Napoli et le club de la capitale traînent depuis plusieurs semaines. Le club italien pourrait donc mettre un petit coup de pression au PSG et Navas en réactivant une ancienne piste.

Mercato - PSG : Campos s'active pour Bernardo Silva, l'accord est trouvé https://t.co/PgZl3LLdKf pic.twitter.com/iEIaAmdIBk — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

Navas devrait bien rejoindre le Napoli

Alors que le nom de Keylor Navas est très souvent lié avec le Napoli, aucun accord n’a été trouvé à l’heure actuelle. Selon le média CalcioMercato.it , le gardien du Paris Saint-Germain devrait rejoindre Naples, mais il reste encore quelques détails à régler du côté du PSG et du Costaricain, notamment sur l’indemnité de licenciement et diverses étapes encore à franchir.

La piste Kepa relancée ?

Totalement dans l’ombre à Chelsea depuis l’arrivée d’Édouard Mendy, Kepa Arrizabalaga était pendant un certain temps visé par Naples. Mais le club avait lâché l’affaire et s’était tourné vers Keylor Navas. Mais CalcioMercato.it annonce que la piste menant au gardien le plus cher de l’histoire du football serait à nouveau relancée. Toujours selon les informations du média italien, Le Napoli aurait déjà expliqué au club de Chelsea que 5,5 M€ bruts étaient déjà prêts pour l’embauche de Kepa Arrizabalaga. La transaction serait un prêt avec option d’achat.

Un coup de pression pour le PSG et Navas ?