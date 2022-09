Foot - PSG

PSG : Une polémique raciste est réglée pour Kylian Mbappé

Publié le 8 septembre 2022 à 16h00 par Pierrick Levallet mis à jour le 8 septembre 2022 à 16h05

À l'Euro, l'Équipe de France a vu son parcours s'arrêter brusquement en huitièmes de finale contre la Suisse. Dernier tireur de la séance de tirs au but, Kylian Mbappé a manqué son penalty. Une avalanche de critiques s'est alors abattue sur la star du PSG. D'ailleurs, l'attaquant de 23 ans vient de voir l'un de ses détracteurs être condamné pour injures racistes.

L’été 2021 n’a pas été forcément très simple à vivre pour Kylian Mbappé. Attendu au tournant à l’Euro aux côtés de Karim Benzema en Équipe de France, l’attaquant de 23 ans avait montré un visage plutôt décevant pour certains fans français. Et la séance de tirs au but n’a pas arrangé le cas de Kylian Mbappé. Dernier tireur contre la Suisse en huitièmes de finale, la star du PSG a manqué son penalty, provoquant ainsi l’élimination des Bleus .

Un internaute condamné pour injures racistes envers Kylian Mbappé

Il n’en a pas fallu plus pour déclencher une avalanche de critiques contre Kylian Mbappé. Certaines avaient quelques connotations racistes. D’ailleurs, l'attaquant du PSG a vu l’un de ses détracteurs se faire condamner par la justice. Comme le rapporte RMC Sport , un internaute de 19 ans vient d’être condamné ce jeudi pour des propos racistes tenus contre Kylian Mbappé.

Sa défense a été écartée par le tribunal