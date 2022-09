Foot - PSG

PSG : Neymar, sa nouvelle déclaration d'amour inattendue

Publié le 8 septembre 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet

Depuis son arrivée au PSG, Neymar a connu une relation plutôt tumultueuse avec les supporters parisiens. Tantôt adulé, tantôt détesté, le Brésilien est passé par toutes les étapes avec le public du Parc des Princes. Malgré tout, Neymar prend du plaisir à évoluer dans la capitale ces dernières années. Et il a fait une nouvelle déclaration qui devrait plaire aux supporters du PSG.

Depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar a connu des hauts et des bas avec les supporters parisiens. Adulé lors de ses premiers mois, le Brésilien a finalement vu le public lui tourner le dos quelques temps plus tard lorsqu’il avait tout fait pour retourner au FC Barcelone. Les fans du PSG ont également reproché à la star de 30 ans son manque d’investissement envers le club. Mais en ce début de saison, la relation entre Neymar et les supporters semble s’être apaisée. Et l’attaquant en a profité pour faire une nouvelle déclaration d’amour au PSG.

🗣 Neymar 🇧🇷 : « Mon stade préféré en Ligue des Champions ? J’ai joué dans tellement de stades… Mais le Parc des Princes, quand il est plein et que les supporters sont derrières nous, c’est très difficile de nous battre. » 🔴🔵 @DAZNFootball pic.twitter.com/jb9IBK4SvS — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 7, 2022

Neymar dévoile son stade préféré...

Au cours de sa carrière, Neymar a joué dans de nombreux stades, que ce soit en Europe ou dans le monde de manière générale. Mais son favori est déjà tout trouvé. « Mon stade préféré en Ligue des Champions ? J’ai joué dans tellement de stades... Mais le Parc des Princes, quand il est plein et que les supporters sont derrières nous, c’est très difficile de nous battre » a-t-il confié au micro de DAZN .

