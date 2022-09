Foot - PSG

PSG : En coulisses, le malaise se confirme entre Neymar et Mbappé

Publié le 7 septembre 2022 à 22h30 par La rédaction mis à jour le 7 septembre 2022 à 22h40

Malgré le très bon début de saison du PSG, la relation entre Kylian Mbappé et Neymar est au cœur des débats. Après l’affaire du penaltygate, c’est désormais un fait de jeu survenu face à la Juventus qui fait beaucoup parler. Une action qui n’aurait pas été appréciée par le Brésilien. De quoi raviver certaines tensions en coulisses alors que le clan Neymar ne comprendrait pas pourquoi le club donne autant d’importance à l’attaquant français.

Le PSG a confirmé son bon début de saison. Après cinq victoires sur six possibles en Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est imposé mardi soir face à la Juventus (2-1), pour ses débuts en Ligue des champions. Une victoire que les Parisiens auraient pu obtenir en étant un peu plus sereins en fin de match, si Kylian Mbappé n’avait pas raté la balle de 3-0. Lancé sur le côté droit, l’attaquant français avait la possibilité de servir Neymar, démarqué dans la surface. Mais il a finalement décidé de conclure l’action tout seul, avant de frapper à côté.

PSG : Mbappé et Neymar au cœur d’une nouvelle polémique ? La réponse https://t.co/bvAOiqvAYe pic.twitter.com/Dzy0b1jDxW — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« Ça va faire des problèmes hein ! »

Un choix qui ne passe pas du côté du Brésilien. D’après les informations de L’Équipe , il aurait été particulièrement irrité par ce fait de jeu à l’issue de la rencontre. Alors qu’un salarié du club lui a demandé, en rigolant, s’il comptait aller parler aux médias, Neymar aurait répondu : « tu es sûr ? Vraiment ? Parce que si je parle ce soir... ça va faire des problèmes hein ! (Rires) . » Malgré les récentes tensions entre les deux hommes, notamment après le « penaltygate », Neymar n’aurait pas l’intention d’aggraver la situation pour autant.

Le clan Neymar ne comprend pas

En revanche, ses proches ne seraient pas sur la même longueur d’onde. L’Équipe indique que le clan du Brésilien ne comprend pas pourquoi le PSG a donné autant d’importance à Kylian Mbappé afin de le convaincre de rester au club. Neymar de son côté, même s’il ne le laisse pas paraître, serait frustré par la situation actuelle. Cela se serait traduit à l’entraînement, par une réaction déplacée envers un jeune coéquipier, forçant Sergio Ramos à intervenir.

« Ce sont des faits de jeu »