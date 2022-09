Foot - PSG

Avant la retraite, Sergio Ramos affiche un incroyable objectif

Publié le 9 septembre 2022 à 21h00 par La rédaction

Après une première saison difficile au Paris Saint-Germain, ponctuée par plusieurs blessures, Sergio Ramos semble enfin totalement épanoui au sein du club de la capitale française. En effet, le défenseur central espagnol a retrouvé son meilleur niveau en ce début d’exercice, et aurait un incroyable objectif en vue…

Le cas Sergio Ramos semble s’être beaucoup amélioré. Débarqué la saison dernière afin de devenir un véritable leader au sein de cette défense parisienne, l’Espagnol a connu un premier exercice très difficile, marqué par de nombreuses blessures. Cependant, depuis le début de cette nouvelle saison, tout va mieux : le défenseur central semble enfin remis de ses pépins physiques, gagne en puissance, et semble impérial en défense.





Sergio Ramos, objectif Qatar 2022 ?

Ainsi, comme révélé par AS , Sergio Ramos se serait fixé un nouvel objectif : participer à la Coupe du Monde 2022. Avec ses blessures régulières la saison dernière, l’ancien du Real Madrid avait fini par être écarté du groupe de la Roja . Indiscutable depuis le début de la saison au PSG, Sergio Ramos continuerait donc de travailler, en sous-marin, afin de retrouver son meilleur niveau.

Sergio Ramos de nouveau convoqué ?

Le quotidien espagnol rapporte par ailleurs qu’après plus d’un an d’absence sous le maillot de la sélection espagnole, Sergio Ramos rêverait d’être à nouveau appelé par Luis Enrique en vue de la Coupe du Monde 2022. En attendant, il va continuer à travailler, alors qu’il a de nouveau sorti une très grosse prestation face à la Juventus, calmant totalement les ardeurs de Dusan Vlahovic et d'Arkadiusz Milik. Affaire à suivre…