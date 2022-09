Foot - PSG

PSG : Messi reçoit un énorme message pour Galtier

Publié le 9 septembre 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG a donc changé d’entraîneur. Christophe Galtier est venu remplacer Mauricio Pochettino sur le banc de touche parisien. Ayant connu le technicien français à l’OGC Nice, Walter Benitez s’est confié sur le nouveau patron parisien. L’occasion pour le désormais portier du PSV Eindhoven de faire passer un message à son compatriote argentin, Lionel Messi.

Suite au fiasco en Ligue des Champions face au Real Madrid, le sort de Mauricio Pochettino était scellé. Bien que l’Argentin avait encore un an de contrat, il a été remercié. Et pour le remplacer au poste d’entraîneur, le PSG a décidé de faire confiance à Christophe Galtier, qui est arrivé en provenance de l’OGC Nice. Et pour le moment, tout se passe bien pour le natif de Marseille, lui qui a notamment réussi à se faire adopter par les stars de son effectif.

« Galtier est un grand entraîneur »

Walter Benitez connait bien Christophe Galtier pour l’avoir connu à l’OGC Nice. Ainsi, dans un entretien accordé à La Nacion , le portier du PSV Eindhoven s’est confié sur le nouvel entraîneur du PSG, expliquant notamment : « Galtier ? C’est un grand entraîneur. Il a été au LOSC et il a été champion de Ligue 1. Il aime beaucoup entraîner dans le psychologique, il essaye de tirer le meilleur du joueur ».

« Galtier va être bon pour Messi »