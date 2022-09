Foot - Mercato - PSG

PSG : Tout se met en place pour le grand chouchou de Campos

Publié le 21 septembre 2022 à 22h10 par Axel Cornic

Après l’avoir recruté au LOSC par le passé, Luis Campos voudrait récidiver et recruter cette fois Rafael Leao au Paris Saint-Germain. L’attaquant serait un renfort de luxe pour l’attaque parisienne, mais du côté de l’AC Milan on semble décidé à éloigner les sirènes étrangères en prolongeant son contrat le plus vite possible.

Souvent comparé à Kylian Mbappé depuis le début de sa carrière, Rafael Leao a franchi un palier dans sa carrière la saison dernière en remportant son premier titre national avec le Scudetto, sous les couleurs de l’AC Milan. Il aurait d’ailleurs pu rejoindre la star du PSG, puisque Luis Campos aurait aimé le recruter lors du dernier mercato.

PSG : Le Graët de retour à la charge contre Kylian Mbappé ? https://t.co/y0oBVcvwkq pic.twitter.com/nVWcgMlhb7 — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

Au PSG, Mbappé gagne 25 fois plus que Leao à Milan

Il y a toutefois un truc qui différencie Kylian Mbappé et Rafael Leao… et pas d’un peu. La Gazzetta dello Sport rappelle que le salaire du Milanais tourne autour de 1,5 ou 2M€ par saison, soit 25 fois moins que ce que touche Mbappé au PSG ! Ainsi, Leao mettrait la pression sur son club pour voir son salaire augmenter considérablement, sachant que Zlatan Ibrahimovic émarge à pas moins de 4M€ par an.

Ça discute pour sa prolongation, mais...