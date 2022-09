Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse erreur de Luis Campos sur le mercato

Publié le 22 septembre 2022 à 12h20 par La rédaction

Luis Campos était attendu au tournant pour son premier mercato avec le PSG. Kylian Mbappé venait de prolonger son contrat, Leonardo avait été évincé et une nouvelle direction sportive était mise en place, Paris voyait les choses en grand. Mais Luis Campos n'est pas parvenu à faire signer un défenseur central après avoir bataillé pendant plus de deux mois.

L'heure est au bilan pour le PSG après la clôture du mercato estival. Arrivé au début de l'été pour être en charge du recrutement, le célèbre Luis Campos a vécu un mercato mitigé. Le Portugais a enregistré les signatures de Vitinha, Hugo Ekitike, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Nordi Mukiele et Renato Sanches sans pour autant réussir à attirer un défenseur central. Pourtant, Campos a bataillé avec l'Inter Milan pour les convaincre de céder Milan Skriniar au PSG. Refroidi par les demandes des Nerazzurri , Campos s'était penché sur d'autres dossiers.

Transferts - PSG : Luis Campos doit gérer 5 dossiers chauds sur le mercato https://t.co/rliefhOIis pic.twitter.com/gGggcDO8Zs — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

L'échec Skriniar

Luis Campos voulait offrir le meilleur effectif possible à Christophe Galtier. Le nouveau coach du PSG voulait mettre en place une défense à trois dès son arrivée, chose faite depuis. Il lui fallait donc plusieurs solutions afin d'alimenter la concurrence. Milan Skriniar avait donc été érigé en priorité absolue de ce mercato. Malgré deux mois de négociations intenses, l'Inter est resté campé sur sa position et exigeait une enveloppe de 70M€ pour laisser filer le Slovaque. C'était l'objectif numéro un de Campos, mais le Portugais a échoué.

Des alternatives trouvées, en vain