PSG : Luis Campos doit gérer 5 dossiers chauds sur le mercato

Arrivé cet été au PSG, Luis Campos s'est imposé comme l'homme fort de la direction sportive parisienne. Après un mercato qu'il juge raté, le conseiller sportif portugais a encore du pain sur le planche. En effet, il doit régler les situations contractuelles de Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Lionel Messi.

Le mercato vient de fermer ses portes mais Luis Campos a encore du travail. Après avoir recruté Vitinha, Hugo Ekitike, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le Portugais doit s'occuper des prolongations de contrat de 5 cadres du PSG, et pas des moindres. Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Lionel Messi ne sont pas encore fixés pour leur avenir.

Luis Campos on Leo Messi: “I asked Messi if he wanted to stay and I told him that I hope that he will stay here during my tenure here [3 years]. I’m very satisfied with Leo”, tells RMC. 🚨🇦🇷 #PSGMessi will not make any decision on his future before the World Cup. pic.twitter.com/ASyeHVR8ek