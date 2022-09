Foot - Mercato - PSG

Après le mercato, Campos va s’attaquer à un chantier colossal

Publié le 19 septembre 2022 à 00h00 par Dan Marciano

Le mercato estival est terminé, mais le travail de Luis Campos se poursuit en coulisses. Le Portugais se projette déjà sur la prochaine session de transferts et envisage aussi de sécuriser l’avenir de ses stars. Dans les prochaines semaines, le PSG espère annoncer la prolongation de nombreux cadres comme Marco Verratti, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi.

Arrivé au PSG pour prendre la succession de Leonardo, Luis Campos n’a pas chômé lors du dernier mercato estival. Le Portugais était sur tout les fronts, le recrutement, mais aussi la vente de joueurs, même s’il partageait cette tâche avec Antero Henrique. Au final, six recrues ont débarqué à Paris : Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Le bilan n’est pas satisfaisant selon Luis Campos, qui a déjà la tête tournée vers la suite.

Luis Campos d'active en interne

Le mercato hivernal est déjà présent dans sa tête. Mais avant, Luis Campos a l’intention de sécuriser l’avenir de ses cadres. En effet, de nombreux joueurs voient leur contrat prendre fin en 2023 ou en 2024. En interne, des premières discussions ont débuté avec certains joueurs comme Marco Verratti ou Marquinhos.

Des discussions entamées avec Verratti et Marquinhos

Comme annoncé par L’Equipe il y a quelques jours, les responsables du PSG ont fait part e leur intention à Marco Verratti et Marquinhos lors de leur retour de vacances. Les deux joueurs, présents en France depuis de nombreuses années, ne s’opposeraient pas à une prolongation. Régulièrement interrogé sur leur parcours en Ligue 1, ils ont toujours évoqué leur attachement à Paris et au PSG. Luis Campos devrait également s’asseoir avec Presnel Kimpembe, formé au club mais qui aimerait en savoir plus sur le projet sportif.

La prolongation de Sergio Ramos et Messi aussi dans les tuyaux