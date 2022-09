Foot - Mercato - PSG

Annoncé au PSG, il lâche ses vérités sur son transfert

Publié le 19 septembre 2022 à 01h30 par La rédaction

Longtemps ciblé par Luis Campos comme une piste en défense centrale, Jules Koundé a finalement pris la décision de quitter le FC Séville pour rejoindre le FC Barcelone cet été, snobant ainsi le PSG. Et l’international français s’est lâché concernant ce transfert, révélant les dessous de son transfert chez les Blaugrana

L’avenir de Jules Koundé aurait bien pu s’écrire au PSG. En effet, Luis Campos était sur la piste d’un défenseur central cet été. Si la grande priorité a toujours été Milan Skriniar, qui est finalement resté à l’Inter Milan, Luis Campos avait également coché le nom de Jules Koundé dans sa short-list. Cependant, ce dernier a décidé de rejoindre le FC Barcelone, en provenance du FC Séville. Un choix qu’il a tenu à justifier.

« Cela m’intéressait de faire partie de cette nouvelle vague »

Ainsi, dans un entretien accordé à l’Équipe, Jules Koundé s’est livré concernant cette signature au FC Barcelone, et ce malgré l’intérêt de plusieurs clubs comme Chelsea, Manchester City ou encore le PSG. « Premièrement, j'arrive dans un club immense, qui a connu des périodes fastes et qui, ces derniers temps, gagnait moins. J'arrive dans un projet que je ne qualifierais pas de reconstruction, parce qu'on a déjà une équipe compétitive, mais plutôt de rebond. Cela m'intéressait de faire partie de cette nouvelle vague, en quête de titres, et replacer le Barça là où il a toujours été, parmi les meilleurs. Ensuite, il y a eu la conversation avec le coach (Xavi). On a parlé football, essentiellement. J'ai senti une vraie confiance, une vraie connaissance de mon jeu et de mes qualités » .

