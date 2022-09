Foot - Mercato - PSG

La tendance se confirme pour Campos, le Qatar est fixé

Arrivé il y a quelques mois au PSG, Luis Campos ne manque pas de prétendant. Chelsea souhaitait notamment le recruter, afin d’accompagner son nouvel entraîneur Graham Potter. Mais le conseiller football du club parisien ne va pas rejoindre les Blues. Ces derniers ont jeté leur dévolu sur Christoph Freund.

Chelsea vit un début de saison agité. Après les mauvais résultats de Thomas Tuchel, l’ancien entraîneur du PSG a été remercié. Graham Potter est arrivé en provenance de Brighton et les Blues sont désormais à la recherche d’un directeur sportif pour l’accompagner. Dans cette optique, CBS Sports révélait que des discussions entre Luis Campos et le club londonien avaient d’ores et déjà eu lieu.

Mais comme l’indiquait le journaliste Ben Jacobs, le conseiller football du Paris Saint-Germain ne va pas rejoindre Chelsea. Luis Campos a trois ans de contrat avec le PSG, comme il l’a confié sur les antennes de RMC récemment : « J’ai eu une énorme opportunité de venir ici, et de faire un grand travail, qui j’espère durera pendant des années et des années. Est-ce que je veux rester ? J’ai un contrat de trois ans, mais je ne suis pas le seul à décider. Je suis au PSG avec la conviction qu’on peut faire un travail extraordinaire. Après, il faut comprendre si l’on va tous dans la même direction . »

RB Salzburg have been informed of Christoph Freund set to reach an agreement with Chelsea, so deal expected to be completed soon. 🚨🔵 #CFCTodd Boehly’s plan, why Freund has been picked as director and more here: https://t.co/7LoA4775yb pic.twitter.com/jxKDM98Jca