Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Koundé justifie son transfert à Barcelone

Publié le 28 juillet 2022 à 23h00 par Amadou Diawara

Malgré l'intérêt du PSG, Jules Koundé a préféré s'engager en faveur du FC Barcelone. Alors que son transfert en Catalogne a été officialisé ce jeudi, l'international français a justifié son choix de signer au Barça. Et comme l'a expliqué Jules Koundé, c'est Xavi qui l'a convaincu de rejoindre le Camp Nou.

Auteur de performances XXL au FC Séville ces dernières saisons, Jules Koundé a alarmé un grand nombre d'écuries européennes, dont le PSG et le FC Barcelone. Et finalement, l'international français a choisi de signer au Barça. En effet, le club emmené par Xavi a officialisé ce jeudi l'existence d'un accord de principe avec le club andalou pour le transfert de Jules Koundé.

«Son discours m'a enthousiasmé»

Dans la foulée, Jules Koundé a expliqué qu'il avait opté pour le FC Barcelone grâce à Xavi. « Xavi ? Son discours m'a enthousiasmé. Je lui ai parlé à plusieurs reprises. Les conversations étaient très fluides et il m'a donné le sentiment que nous voyons le football de la même manière. » , a confié l'international français lors d'un entretien accordé aux médias du Barça.

«Il m'a donné le sentiment que nous voyons le football de la même manière»

Durant la même interview, Jules Koundé a également révélé ses premiers grands objectifs avec le FC Barcelone. « Séville est un grand club, mais le Barça est une nouvelle étape dans ma carrière, surtout sur le plan sportif. Je vais essayer de remporter le plus de titres possible. (...) Je vais y arriver et j'espère pouvoir faire de mon mieux et jouer un rôle de premier plan dans ce club » , a déclaré le défenseur de 23 ans dans des propos rapportés par AS .