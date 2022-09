Foot - OM

OM : Mandanda en rajoute une couche sur son retour à Marseille

Publié le 19 septembre 2022 à 13h10 par Thibault Morlain

Cet été, une page s'est tournée à l'OM avec le départ de Steve Mandanda. En effet, dans l'ombre de Pau Lopez, il ne voulait pas continuer comme cela. Par conséquent, Mandanda a décidé de faire ses valises et c'est à Rennes qu'il s'est installé. Mais à peine parti, il a déjà retrouvé l'OM et le Vélodrome ce dimanche.

« Merci pour ce beau moment »

Forcément, le retour à Marseille était particulier pour Steve Mandanda, qui a d'ailleurs un très bel hommage de ses anciens supporters. Un accueil qui a été apprécié par le désormais joueur de Rennes comme il l'a posté sur son compte Instagram : « Marseillais, ce retour au Vélodrome, je l'attendais... Et c'est avec énormément d'émotions que je suis rentré dans le stade. Beaucoup de souvenirs et un accueil extraordinaire de votre part, merci pour ce beau moment et à bientôt ».

« Ca fait chaud au coeur »