Catastrophe, un club mythique compte doubler le PSG sur le mercato

Thomas Bourseau

Plus indispensable aux yeux de Pep Guardiola, Aymeric Laporte pourrait prendre la porte à l’intersaison. Le défenseur de Manchester City plairait au PSG, mais le FC Barcelone devrait chambouler les plans du club parisien.

Aymeric Laporte n’est plus le titulaire indiscutable ou en puissance qu’il était à son arrivée à Manchester City à l’hiver 2018. En raison de la complémentarité de la doublette Manuel Akanji - Ruben Dias en défense centrale, l’international espagnol n’a disputé que 7 matchs cette saison. Foot Mercato a dernièrement fait savoir que les Skyblues devraient le vendre au plus offrant à la prochaine intersaison afin de recruter Josko Gvardiol.

Le PSG dans le coup, Manchester City cherche à vendre Laporte

Et à en croire The Daily Star , le PSG se pencherait sur le dossier Aymeric Laporte. Alors que Presnel Kimpembe est blessé au tendon d’Achille jusqu’à l’automne prochain et que l’avenir de Sergio Ramos n’est pas scellé, le recrutement d’un défenseur central en plus de Milan Skriniar pourrait s’avérer être primordial.

Le Barça se prépare, Laporte veut rejoindre le club culé