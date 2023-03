Mercato : L’OM a choisi son buteur pour l’an prochain

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une très bonne saison avec l’OM, Alexis Sanchez arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Pablo Longoria semble déjà déterminé à conserver son buteur chilien, et à en croire les dernières tendances, le président du club phocéen aurait même déjà amorcé les discussions pour le prolonger au plus vite.

« Je ne suis pas ici en vacances, pour prendre le soleil, je suis là pour une saison, je peux rester ou bien partir, mais je suis là pour gagner et rendre les gens heureux », lâchait Alexis Sanchez vendredi dernier en conférence de presse, laissant ainsi planer un gros doute sur son avenir à l’OM. Il faut dire que le buteur chilien de 34 ans arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison, et il pourrait avoir l’embarras du choix pour son avenir aux vues de ses très bonnes performances depuis son arrivée à l’OM (13 buts toutes compétitions confondues).

Elle fracasse une star de l'OM en direct et fait son mea culpa https://t.co/fChhYpHUKW pic.twitter.com/a14JirPaUx — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

« L’OM veut le prolonger »

Le journaliste Enzo Olivera, dans son podcast sur Red Gol, a évoqué l’avenir de Sanchez et la position de l’OM sur ce dossier : « Ils veulent le prolonger. De plus, la semaine dernière, des négociations ont commencé avec son entourage et plus spécialement son représentant, pour pouvoir le prolonger pour au moins un an de plus. C'est le quatrième joueur le mieux payé de l'équipe, et vu ses objectifs personnels et ses performances, ils vont devoir mettre le paquet auprès d’Alexis pour qu'il finisse par apposer sa signature sur ce nouveau contrat », indique le journaliste, précisant donc que l’OM devrait proposer un gros salaire à Alexis Sanchez pour le convaincre.

La C1 en condition