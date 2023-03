«Complètement fou» : Mbappé a fait halluciner Messi

Axel Cornic

A quelques heures d’un match capital face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Lionel Messi a livré un large entretien aux canaux officiels du Paris Saint-Germain. Il y revient sur sa belle lancée depuis le début de la saison, mais évoque également sa cohabitation avec Kylian Mbappé, qui avec la récente blessure de Neymar est devenu son seul compère en attaque.

Après une première saison très compliquée, Lionel Messi retrouve enfin son véritable niveau et cela s’est vu à la Coupe du monde, qu’il a remportée avec l’Argentine. Au Qatar, il a d’ailleurs croisé la route d’un certain Kylian Mbappé, son coéquipier au PSG.

PSG : C’est terminé pour Neymar, il annonce son transfert ! https://t.co/auIbpSFewG pic.twitter.com/4HgJtgYnNH — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

« Kylian a marqué trois buts incroyables, dans une finale ! »

Dans un entretien publié ce lundi sur PSG.fr , Messi est justement revenu sur cette finale face à Mbappé. « C’est vrai que c'était une finale à couper le souffle. Et le scénario du match était complètement fou » a confié le septuple Ballon d’Or. « Kylian a marqué trois buts incroyables, dans une finale ! Ne pas pouvoir être champion après ça était donc complètement fou ».

« C’est agréable de pouvoir évoluer dans la même équipe avec lui »