Kylian Mbappé veut terrasser Cristiano Ronaldo

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour dans le onze du PSG ce mercredi soir, Kylian Mbappé sera l’arme principale du club de la capitale face au Bayern Munich. L’attaquant parisien tentera de faire tomber le Bayern Munich et, dans le même temps, d’améliorer ses statistiques en Ligue des Champions. Avec 40 buts en 60 matchs, Mbappé continue son chemin et rêve toujours de détrôner Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

24 ans seulement et pourtant, Kylian Mbappé a déjà un palmarès plus étoffé que certains des meilleurs joueurs de l’histoire. Il ne manque que la Ligue des Champions pour que l’attaquant du PSG soit le favori au Ballon d’Or. Malgré la défaite 1-0 à l’aller contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé entend bien inverser la tendance et faire le show sur la pelouse de l’Allianz Arena. C’est déjà lui, en 2021, qui avait mis le PSG sur de bons rails en inscrivant un doublé.

Kylian Mbappé rêve de détrôner Cristiano Ronaldo

Si Kylian Mbappé venait qualifier le PSG, cela lui permettrait d’améliorer un peu plus ses belles statistiques en Ligue des Champions. Avec 40 buts en 60 matchs, le joueur formé à l’AS Monaco a démarré très fort et il peut toujours rêver de dépasser Cristiano Ronaldo, son idole et meilleur buteur de l’histoire de cette compétition comme l'explique L'Équipe . Bloqué à 141, le Portugais, parti s’exiler en Arabie Saoudite, ne devrait plus améliorer ce record.

Le PSG a pris une décision fracassante, une star sème le doute https://t.co/XVByGQn14Y pic.twitter.com/4g2eqI7Pee — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

Un record battu avec le PSG ?

Pendant ce temps, Kylian Mbappé a encore sa carrière devant lui et il empile déjà les buts. Que ce soit au PSG ou ailleurs, Mbappé est, avec Haaland, amené à dépasser Cristiano Ronaldo. A condition qu’il continue sur cette lancée. Mais vu le talent et les ambitions du buteur parisien, il n’y a pas de raison pour qu’il s’arrête en si bon chemin. Le PSG n’a plus qu’à espérer que ce record soit battu sous son maillot.