Il annonce du très lourd pour Mbappé et le PSG

Kylian Mbappé est fin prêt pour le 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich après n’avoir que partiellement pris part à la première manche en février dernier. Et pour Thierry Henry, sa présence inverserait la tendance.

Le PSG joue une nouvelle fois sa saison en ce début de mois de mars. En effet, contrairement à l’exercice précédent face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain n’a pas pris d’option grâce à une victoire au 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions. Le 14 février dernier et alors que Kylian Mbappé a dû se contenter d’une simple entrée en jeu en raison d’une blessure, le PSG s’est incliné au Parc des princes lors de la réception du Bayern Munich (1-0).

Le PSG a mis un genou à terre à l’aller face au Bayern, Henry a listé les raisons

Après la rencontre, Thierry Henry avait confié à CBS Sports que la structure du PSG, l’état de forme et l’envie des joueurs étaient les trois causes des difficultés du PSG et ce qui avait fait défaut au club. Mais pour ce qui sera de la deuxième manche, cette dernière pourrait être bien différente en raison de la présence de Kylian Mbappé.

Thierry Henry vote le PSG et «Kyky»