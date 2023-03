Le PSG veut blinder Messi, il aura le dernier mot

Thomas Bourseau

Il se trouve dans les ultimes semaines de son contrat au PSG et le FC Barcelone le sait pertinemment et met la pression sur son entourage et sur Lionel Messi. Pour autant, il semblerait que la clé de cette opération réside chez son père Jorge.

Et si Lionel Messi finissait par effectuer son grand retour au FC Barcelone, deux ans après avoir quitté le club de sa vie ? C’est du moins la volonté de Xavi Hernandez, ancien coéquipier de La Pulga et actuel coach du Barça , qui a affirmé dernièrement que les portes du club culé lui étaient toujours ouvertes.

«L'affaire Leo n'est pas une question d'argent, nous parlons d'un hommage»

Et ça a été au tour du président Joan Laporta de s’exprimer sur le dossier Lionel Messi en évoquant une rencontre avec son père Jorge Messi ces dernières heures. « Nous nous sommes vus. Je l'ai félicité pour l'Argentine. Nous avons parlé de l'hommage à Leo, qui a une affection extraordinaire pour le Barça. Je ne veux pas parler par respect pour le joueur qui évolue au PSG. L'affaire Leo n'est pas une question d'argent, nous parlons d'un hommage ».

Jorge Messi, la clé du feuilleton ?