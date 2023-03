Ça discute, le feuilleton Messi est relancé par la presse espagnole

Thomas Bourseau

Bien que divers témoignages sont effectués dans la presse en Espagne et aux États-Unis, Lionel Messi compte prolonger son contrat au PSG. Mais le FC Barcelone ne jette pas l’éponge. Explications.

Lionel Messi pourrait-il finalement faire faux bond au PSG ? C’est du moins ce que la presse espagnole laisse entendre ces dernières heures. Pour rappel, le contrat de Messi prend fin le 30 juin prochain au Paris Saint-Germain, soit quelques jours après la célébration de son 36ème anniversaire. L’occasion de préparer sa retraite dans un championnat exotique ?

L’Inter Miami le réclame, le Barça aussi, la famille Messi veut le PSG

C’est du moins ce que pense Phil Neville, entraîneur de l’Inter Miami, qui a ouvert la porte de la franchise de David Beckham lors d’une interview accordée à The Times dernièrement. En parallèle, le FC Barcelone, par le biais de son entraîneur Xavi Hernandez, a également incité Lionel Messi à revenir au FC Barcelone. Néanmoins, le10sport.com vous a affirmé le 18 février dernier que les discussions entre le clan Messi et le PSG se poursuivaient lorsque le journaliste Florent Torchut a confié à Média Parisien que Messi et sa famille cultivaient le désir de poursuivre à Paris.

«On m'a dit qu'ils parlaient déjà de le faire revenir en juin»