PSG : Pour Mbappé, le Real Madrid doit faire un choix impossible

Thomas Bourseau

Malgré le sale coup que l’attaquant du PSG a fait au Real Madrid la saison dernière, Kylian Mbappé figurerait toujours dans les petites papiers du champion d’Europe. Pour autant, la Casa Blanca pourrait bien devoir momentanément faire une croix sur Mbappé pour Jude Bellingham.

Kylian Mbappé vit dans la tête des hauts dirigeants du Real Madrid depuis plusieurs années et même avant qu’il ne rejoigne le PSG. Impressionné par son éclosion fulgurante à l’AS Monaco, le Real Madrid avait tenté sa chance à l’été 2017, au même titre que le FC Barcelone, avant que celui qui allait devenir champion du monde un an plus tard fasse le choix de rester en France pour parfaire sa formation au PSG.

Mbappé est un rêve de longue date du Real Madrid

Depuis, le Real Madrid a tenté par deux fois de parvenir à ses fins avec Kylian Mbappé lors des sessions estivales de 2021 et de 2022. Finalement, et alors qu’il avait révélé souhaiter plier bagage après coup en 2021, Mbappé a prolongé son contrat au PSG. Pour autant, un transfert légendaire pourrait être bouclé à la prochaine intersaison si le PSG s’y retrouvait financièrement parlant selon The Athletic.

Le transfert de Mbappé impossible ? Le PSG en plein rêve https://t.co/Pj8SNpGW0v pic.twitter.com/8MljJNXI2l — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

Écarter Mbappé de ses plans pour recruter sa priorité Bellingham ? Le casse-tête du Real Madrid