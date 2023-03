Le Real Madrid passe à l’action pour ce crack, le PSG est sous pression

Hugo Chirossel

À 19 ans, Jude Bellingham est un des joueurs les plus prometteurs en Europe. Recruté il y a maintenant deux ans et demi, l’international anglais pourrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain. Si Nasser Al-Khelaïfi avait confirmé l’intérêt du PSG, d’autres clubs sont intéressés et notamment le Real Madrid. Les Merengue auraient d’ailleurs rencontré le père du joueur ce mardi.

Toujours à la recherche de renfort sur le marché des transferts, le PSG a notamment un œil sur Jude Bellingham. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund est un des joueurs les plus prometteurs de sa génération et affole déjà les plus grands clubs européens. Dans un entretien accordé à Sky Sports il y a quelques mois, Nasser Al-Khelaïfi avait confirmé que le club de la capitale était attentif à sa situation.

Coup de théâtre avec Mbappé, le feuilleton relancé https://t.co/4xQeZbxa9B pic.twitter.com/OKe0fc8ojc — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

« Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher »

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club », avait confié Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, le PSG n’est pas seul dans ce dossier. Liverpool et Manchester City seraient également intéressés, ainsi que le Real Madrid.

Rencontre entre le Real Madrid et le père de Bellingham