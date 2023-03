Transfert historique pour Mbappé, le PSG lâche une annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour l'instant, Kylian Mbappé reste lié au PSG jusqu'en juin 2024. Mais le joueur a la possibilité de prolonger son contrat d'une saison. Nul doute qu'un refus de l'international français mettra le club parisien dans l'embarras. En effet, le PSG s'exposera à un départ libre de sa star l'année dernière. Faut-il alors se préparer à un transfert de Mbappé cet été ? Nasser Al-Khelaïfi a lâché sa réponse.

Les années se suivent et se répètent pour Kylian Mbappé. Le joueur du PSG va devoir rendre une décision à ses dirigeants. En effet, l'international français a jusqu'à l'été prochain pour annoncer s'il prolonge, ou pas, son contrat d'une saison avec le PSG, soit jusqu'en 2025. En cas de refus, Mbappé pourrait se retrouver libre l'année prochaine. Un départ de la star, dans ces conditions, pourrait être vécu comme une catastrophe au sein du PSG. Mais les dirigeants seraient prêts à prendre le risque.

Le PSG lâche son verdict pour Mbappé

Comme annoncé par L'Equipe , le PSG n'a pas l'intention de vendre Mbappé cet été, quel qu'en soit le prix et quel qu'en soit la décision du joueur. Alors que certains médias étrangers évoquent une possible vente à 300M€, le club parisien ne voudrait pas entendre parler de transfert. Interrogé par le quotidien sportif, Nasser Al-Khelaïfi a expliqué cette décision.

Al-Khelaïfi s'enflamme pour Mbappé