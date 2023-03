Mercato : 150M€ sur la table, le PSG est dans le dur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours en quête d’un joueur au milieu de terrain pour renforcer son entrejeu, le PSG s’intéresse à Jude Bellingham. Nasser Al-Khelaïfi avait d’ailleurs mis en avant le talent du milieu anglais lors de la dernière Coupe du monde. Toutefois, Paris n’est pas seul puisque Manchester City, Chelsea, le Real Madrid et Liverpool sont aussi intéressés. Le transfert pourrait atteindre les 150M€.

Même si le PSG a recruté au milieu de terrain l’été dernier, ce secteur pourrait encore bouger lors du prochain mercato estival. Jude Bellingham est l’un des pistes du club de la capitale. A seulement 19 ans, l’international anglais fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde à son poste et il l’a montré pendant la Coupe du monde au Qatar. « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut, a-t-il lancé. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club », confiait Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG n’est pas seul

Mais forcément, le PSG aura de la concurrence dans ce dossier. D’après les informations de Relevo , Manchester City serait à fond sur Jude Bellingham, Pep Guardiola est un grand fan du milieu anglais. Chelsea, le Real Madrid et Liverpool sont également présents dans ce dossier, de quoi mettre la pression sur le PSG.

150M€ pour Bellingham ?

Surtout qu’il faudra y mettre le prix. En fin de contrat en 2024, Jude Bellingham est l’un des joueurs ayant la plus grosse valeur marchande. Son transfert pourrait s’élever à 150M€, un prix que le PSG pourrait avoir du mal à atteindre si le fair-play financier continue de guetter le club de la capitale. A suivre…