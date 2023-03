«Un mercenaire», une star de l’OM se fait cartonner en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que son contrat avec l'OM prend fin en juin prochain, Alexis Sanchez a rappelé, en conférence de presse, que sa motivation restait les résultats de son équipe. Une sortie, qui a été perçue comme un coup de pression de la part de l'international chilien. Ce dernier n'a pas échappé, non plus, à certaines critiques.

En fin de contrat avec l'OM, Alexis Sanchez n'a pas échappé aux interrogations sur son avenir lors de son passage en conférence de presse ce vendredi. Avant d'affronter Rennes ce dimanche, le buteur marseillais a affiché un message combatif après la terrible désillusion face à Annecy en Coupe de France (défaite aux tirs au but). Face aux journalistes, Alexis Sanchez a rappelé que sa priorité restait le terrain.

Le coup dur est confirmé à l'OM https://t.co/62UQUADdsa pic.twitter.com/a0GIiFpXq2 — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

« On verra en fonction des résultats qu'on obtient »

« Oui j'ai envie de rester ici. Après je suis ici pour gagner, pour gagner des titres. Je l'ai dit dés le premier jour. Je veux être champion, remporter des titres. Après le match de l'autre jour, j'étais plus triste que les supporters. Je pense à la victoire. Ce sentiment reste ancré en moi. J'ai toujours voulu gagner. On verra aussi en fonction des résultats qu'on obtient » a confié Alexis Sanchez. Une sortie, qui a fait réagir Jonatan MacHardy lors de l' After Foot.

« Alexis c'est la définition même du mercenaire »