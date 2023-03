Benzema, Neymar… Toutes les infos mercato du 4 mars

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Zidane ? «Je le verrais bien à Paris»

L'avenir de Zinedine Zidane continue de faire énormément parler. Et au micro de RMC , Emmanuel Petit s'est prononcé sur celui qui avait été sacré champion du monde 98 avec lui. « Aujourd’hui, l’avenir de Zinedine Zidane ne s’inscrit pas en Angleterre, il s’inscrit ailleurs et peut-être pas très loin d’ici. À Paris ? Je le verrais bien à Paris », a-t-il notamment annoncé, voyant ainsi Zidane au PSG.



Plus d'informations ici.

Le rendez-vous est fixé pour cette star de l'OM

Cette saison, Alexis Sanchez fait le bonheur de l'OM. Mais son avenir est incertain alors que le Chilien a signé pour un an avec une année supplémentaire en option. Quid de l'avenir de Marseillais ? Selon les informations de L'Equipe , une réunion serait prévue en fin de saison entre l'OM, Sanchez et ses agents afin de faire le point sur la situation.



Plus d'informations ici.

PSG : Une nouvelle annonce tombe pour l'avenir de Messi

Tandis que Lionel Messi n'a toujours pas prolongé au PSG, la situation de l'Argentin, en fin de contrat, éveille les convoitises. C'est notamment le cas en MLS où le patron de la ligue a fait de grosses annonces sur une arrivée de Messi aux Etats-Unis. « Si cela pouvait se produire, ce serait formidable pour la MLS, ce serait formidable pour Messi et sa famille, et comme toujours, nous essayons de saisir toutes les opportunités. Je ne peux pas donner plus de détails que cela car nous ne les avons pas », a-t-il lâché pour The Athletic .



Plus d'informations ici.

Le coup de froid de la presse espagnole sur Benzema

Si Karim Benzema est aujourd'hui un joueur du Real Madrid, Relevo a jeté un froid sur l'avenir de KB9 avec les Merengue. En effet, le média ibérique a expliqué que le joueur de Carlo Ancelotti se poserait de plus en plus de question, notamment face aux offres venant d'Arabie Saoudite. Benzema se dirige-t-il alors vers un départ du Real Madrid ?



Plus d'informations ?

Les révélations de Suarez sur le transfert de Neymar au PSG