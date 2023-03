Mercato : Benzema est menacé au Real Madrid, il vole à son secours

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema devrait parapher un nouveau bail d'une saison minimum. Toutefois, l'attaquant français pourrait voir son club le mettre en concurrence avec Dusan Vlahovic ou un autre avant-centre de fixation la saison prochaine. Interrogé sur le sujet, Carlo Ancelotti a fermé totalement la porte à cette idée.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2009, Karim Benzema arrivera au terme de son contrat le 30 juin. S'il ne prolonge pas d'ici la fin de saison, le buteur de 35 ans changera de club librement et gratuitement après 14 saisons passées à la Maison-Blanche .

«Je veux Karim Benzema»

Toutefois, le Real Madrid ne compterait pas laisser filer Karim Benzema dans l'immédiat. En effet, le club merengue envisagerait de prolonger le bail de son numéro 9 et capitaine d'une saison au minimum. Malgré tout, Florentino Pérez penserait à recruter un nouvel avant-centre cet été pour le mettre en concurrence avec Karim Benzema en 2023-2024. D'ailleurs, le président du Real Madrid aurait déjà inscrit le nom de Dusan Vlahovic (1m90), entre autres, sur ses tablettes d'après AS . Mais, de son côté, Carlo Ancelotti n'a d'yeux que pour Karim Benzema.

Ancelotti ne veut pas d'un autre buteur