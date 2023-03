Terrible désillusion pour Neymar, le PSG accusé

Axel Cornic

Considéré comme le plus gros transfert des dernières années, celui de Neymar au Paris Saint-Germain est également devenu un énorme sujet de débat, tant le joueur divise. Car il faut avouer que depuis son arrivée, le Brésilien a souvent déçu et semble désormais très loin de l’avenir radieux qu’on lui prédisait au FC Barcelone.

En allant chercher Neymar et en le piquant d’ailleurs sous le nez du Real Madrid, le FC Barcelone semblait avoir bouclé le coup du siècle. Véritable idole au Brésil, l’attaquant était en effet considéré comme le nouveau crack mondial, destiné à succéder petit à petit à un certain Lionel Messi.

Une longue descente aux enfers

Rien ne s’est passé comme prévu, puisque Neymar a certes réalisé de très belles choses au FC Barcelone... avant de rejoindre le PSG et rentrer peu à peu dans le rang. A 30 ans, la meilleure partie de sa carrière semble être derrière lui et son jeune coéquipier Kylian Mbappé lui fait de plus en plus d’ombre.

« Si Neymar était resté à Barcelone, il aurait gagné un Ballon d'Or à coup sûr »