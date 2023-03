Éjecté par le PSG, il a provoqué une «crise de rage»

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a poussé Leandro Paredes vers la sortie. Prêté à la Juventus jusqu'à la fin de la saison, l'international argentin ne cesse de provoquer la colère de Walter Sabatini. En effet, l'ancien joueur et directeur sportif de l'AS Rome ne supporte plus de voir Leandro Paredes.

Devenu indésirable au PSG, Leandro Paredes a été placé sur la liste des transferts de Luis Campos lors du dernier mercato estival. Alertée par la situation du milieu de terrain argentin, la Juventus a sauté sur l'occasion, trouvant un accord avec le conseiller football parisien pour un prêt avec option d'achat.

Leandro Paredes agace en Italie

Pas convaincu par Leandro Paredes, la Juventus ne devrait pas activer son option d'achat - qui serait supérieure à 22M€ - à l'issue de la saison. Une mauvaise nouvelle pour le PSG.

«Il a une indolence insupportable»