Mbappé annonce son prochain club, une légende l’interpelle

Pierrick Levallet

Lors de la cérémonie The Best, Kylian Mbappé a fait une annonce surprenante. S'il venait à rejoindre la Serie A, le joueur de 24 ans ne voudrait que du Milan AC. En Italie, l'international français serait admiré, et une légende du football italien ne serait pas contre le voir en Serie A un jour.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé voit son avenir être sujet à quelques interrogations. Entrée dans l’histoire du club de la capitale, la star de 24 ans pourrait néanmoins claquer la porte en fin de saison et s’envoler vers de nouveaux horizons. La Serie A rêverait d’avoir un joueur comme lui dans son championnat après Cristiano Ronaldo.

PSG : Mbappé prêt à claquer la porte, voilà les raisons https://t.co/b5lCjGByQb pic.twitter.com/XaoGfszikY — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

Mbappé veut que le Milan AC en Italie

Interpellé par quelques journalistes lors de la cérémonie The Best il y a quelques jours, Kylian Mbappé a alors dévoilé le nom du club qui le tenterait en Italie. « Si je viens en Italie, ça sera que le Milan AC » a lâché l’attaquant du PSG. Une légende du football italien ne serait d’ailleurs pas contre le voir à l’oeuvre en Serie A.

«Il remplirait tous les stades de Serie A»